«Этого не произойдет». Владимир Кличко жестко высказался о войне с Россией
Владимир Кличко (Фото:Klitschko/Twitter)
Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко жестко высказался о войне, которую в родной для него стране развязала Россия.
Слова именитого экс-супертяжеловеса приводит Yahoo.
«Я — боец, и это бой. Это бой всей моей жизни. Это бой всей жизни для миллионов из нас. Российский империализм и их лидер Владимир Путин просто хотят вернуться в СССР, но этого не произойдет.
Если мы будем окружены российской армией, пусть будет так. Нас, украинцев, 45 миллионов. Мы будем оказывать сопротивление, что мы и делаем сейчас", — сказал Владимир.
Экс-боксер отметил, что в оккупированных россиянами городах украинцы митингуют с национальными флагами, выходя перед танками с требованием, чтобы войска РФ убирались с их земли.
Ранее Владимир Кличко с братом Виталием посетили киевское метро.
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