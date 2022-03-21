«Этого не произойдет». Владимир Кличко жестко высказался о войне с Россией 21 марта, 14:05 Цей матеріал також доступний українською Владимир Кличко (Фото:Klitschko/Twitter)

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко жестко высказался о войне, которую в родной для него стране развязала Россия.



Слова именитого экс-супертяжеловеса приводит Yahoo.

«Я — боец, и это бой. Это бой всей моей жизни. Это бой всей жизни для миллионов из нас. Российский империализм и их лидер Владимир Путин просто хотят вернуться в СССР, но этого не произойдет.

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Если мы будем окружены российской армией, пусть будет так. Нас, украинцев, 45 миллионов. Мы будем оказывать сопротивление, что мы и делаем сейчас", — сказал Владимир.

Экс-боксер отметил, что в оккупированных россиянами городах украинцы митингуют с национальными флагами, выходя перед танками с требованием, чтобы войска РФ убирались с их земли.

Ранее Владимир Кличко с братом Виталием посетили киевское метро.

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