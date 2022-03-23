«Ах ты, ублюдок!» Менеджер Усика обвинил журналиста во лжи о боксере 23 марта, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Менеджер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика Эгис Климас обвинил журналиста Майка Коппинджера во лжи в отношении своего клиента.



Так, сотрудник ESPN опубликовал в Twitter информацию, что власти Украины дали разрешение покинуть страну обладателю четырех поясов, несмотря на войну с Россией, чтобы провести реванш с британцем Энтони Джошуа.

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В ответ Климас написал: «Ах ты, ублюдок! Прекращай постить фейки про моих бойцов. Я к тебе обращаюсь! Держись подальше от всех моих бойцов!

Умник, бл**ь, давай-ка я тебе кое-что расскажу. Прежде всего, Усику не нужны какие-то «специальные разрешения» для того, чтобы покинуть страну, так как он является отцом троих детей. И это прописано в украинском законе. Ты бы сперва научился проверять факты, прежде чем писать всякую ересь".

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что реванш между Энтони и Александром состоится в июне текущего года.

Первый поединок с британцем 25 сентября прошлого года в Лондоне на стадионе Тоттенхэма украинец выиграл единогласным решением судей.



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