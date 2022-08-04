«Колебаний никаких не было». Промоутер рассказал, как Усик возвращался в Украину после начала войны

4 августа, 13:47
Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Промоутер украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Александра Усика Александр Красюк рассказал, как его клиент возвращался в родную страну после начала войны.

Историей об экстремальном путешествии обладателя четырех поясов спортивный функционер поделился в интервью Instagram-аккаунту luckypunchnet.

Так, Красюк сообщил, что 24 февраля текущего года Усик был в Лондоне. Утром боксер должен был возвращаться в Киев, но самолет отменили.

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«Поэтому Александр долетел в Польшу, а потом на перекладных двигался в Украину вместе с Лапиным. Они переходили границу, и дорога домой заняла как минимум десять часов.

Со слов Усика, у него даже намека на сомнение не было насчет возвращения в Украину. Там семья, родные и близкие. Так же и в терроборону он пошел без каких-либо колебаний, патрулировал вместе со всеми", — сказал Красюк.

Ранее белорусский доброволец, защищающий Украину, и грэпплер Игорь Янки Янков усомнился в патриотичности Усика.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Российская агрессия Военное вторжение Александр Усик Война в Украине

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