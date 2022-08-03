«Я не могу этого сказать. Я не понимаю». Промоутер Усика высказался относительно молчания Ломаченко о войне в Украине

3 августа, 19:50
Василий Ломаченко (Фото:Instagram/@lomus_official)

Василий Ломаченко (Фото:Instagram/@lomus_official)

Промоутер Александр Красюк высказался относительно молчания звезды мирового бокса украинца Василия Ломаченко о войне в его родной стране.

Мнением о бывшем чемпионе мира спортивный функционер поделился в интервью Instagram-аккаунту luckypunchnet.

«Многие спекулируют на тему Василия Ломаченко, его позиции, которую он, к сожалению, непонятно почему, не высказывает публично, хотя сам находится в ВСУ с начала войны.

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Да, мне непонятно, почему он ее не выражает. Я не могу этого сказать. Я не понимаю", — сказал промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по четырем версиям украинца Александра Усика.

В то же время Красюк отметил, что точно знает, какую позицию по войне в родной стране занимает Ломаченко. В подтверждение своих слов Александр напомнил, что Василий отказался от титульного боя и вступил в ряды ВСУ.

Ранее критически о позиции Ломаченко относительно войны в Украине высказался экс-чемпион мира по боксу Вячеслав Сенченко.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Российская агрессия Василий Ломаченко Военное вторжение Война в Украине

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