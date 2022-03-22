Будет защищать Украину. Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира — СМИ 22 марта, 09:54 Цей матеріал також доступний українською Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Facebook)

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира против австралийца Джорджа Камбососа, сообщает ESPN.



Промоутер Лу ДиБелла рассказал, что победитель двух Олимпиад предпочел остаться с семьей в родной стране, которая подверглась нападению российской армии.

«Неужели кто-то может сомневаться в том, что бой, который он сейчас проводит, намного важнее любого боксерского поединка.

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Мы заключили с ним сделку, сделка была заключена буквально перед российским вторжением, мы хотели дать ему шанс в разумных пределах, учитывая наш график. У нас нет ничего, кроме огромного уважения к его решению", — сказал ДиБелла.

Бой Ломаченко и Камбососа был запланирован на 5 июня 2022 года в Австралии. Предполагается, что заменить Василия в поединке с Джорджем сможет американец Дэвин Хэйни.

Сообщалось, что Ломаченко и другой звездный украинский боксер Александр Усик, несмотря на военное положение в Украине и запрет на выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, получили разрешение покинуть страну для подготовки к поединкам.

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