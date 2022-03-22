Один из лучших боксеров в истории поддержал Украину в войне с Россией — видео

22 марта, 10:51
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Пакьяо за карьеру провел 72 поединка (Фото:Мэнни Пакьяо via Twitter)

Пакьяо за карьеру провел 72 поединка (Фото:Мэнни Пакьяо via Twitter)

Один из лучших боксеров в истории филиппинец Мэнни Пакьяо поддержал Украину в войне с Россией.

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях записал видео вместе с обладателем пояса WBC в полулегком дивизионе Марком Магсайо и промоутером Шоном Гиббонсом.

Видео дня

Ролик, в котором все трое поддержали страну, которая подверглась военному вторжению армии РФ, был опубликован последним в Instagram.

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Перед камерой Шон появился с украинским флагом. В комментарии к видео он написал: «Слава Украине!»

Пакьяо за карьеру провел 72 поединка, 62 из которых выиграл, восемь проиграл, еще два боя завершились вничью. Он — единственный боксер в истории, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.

В своем последнем бою Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу.

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Теги:   Россия Бокс Украина-Россия Российская агрессия Военное вторжение Украина Война в Украине Мэнни Пакьяо

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