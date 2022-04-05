В боях с российскими оккупантами погиб украинский боксер 5 апреля, 16:21 Цей матеріал також доступний українською Юрий Ворона погиб на Черниговщине (Фото:ФБУ)

В боях с российскими оккупантами погиб 25-летний украинский боксер Юрий Ворона.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины в Facebook.

Смерть боксера подтвердили в Черниговской федерации бокса, заявив, что спортсмен погиб еще в начале войны, однако тело было обнаружено под Лукашевкой только после того, как россияне начали отступать.

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«Еще одна печальная новость для всей боксерской семьи. В боях с русскими оккупантами погиб боксер из Чернигова Юрий Ворона. Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье парня и семьям всех погибших защитников Украины. Светлая память», — говорится в сообщении ФБУ.

Юрий Ворона был трехкратным чемпионом Черниговской области, а также призером украинских и международных соревнований.

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Ранее сообщалось, что в Ирпене российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу Алексея Джункивского.

Перед этим в бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.

Также от авиаударов российскими оккупантами по Сумам погибли чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.

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