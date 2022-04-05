В боях с российскими оккупантами погиб украинский боксер
Юрий Ворона погиб на Черниговщине (Фото:ФБУ)
В боях с российскими оккупантами погиб 25-летний украинский боксер Юрий Ворона.
Об этом сообщает Федерация бокса Украины в Facebook.
Смерть боксера подтвердили в Черниговской федерации бокса, заявив, что спортсмен погиб еще в начале войны, однако тело было обнаружено под Лукашевкой только после того, как россияне начали отступать.
«Еще одна печальная новость для всей боксерской семьи. В боях с русскими оккупантами погиб боксер из Чернигова Юрий Ворона. Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье парня и семьям всех погибших защитников Украины. Светлая память», — говорится в сообщении ФБУ.
Юрий Ворона был трехкратным чемпионом Черниговской области, а также призером украинских и международных соревнований.
Ранее сообщалось, что в Ирпене российские оккупанты расстреляли детского тренера по боксу Алексея Джункивского.
Перед этим в бою за Мариуполь погиб украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал.
Также от авиаударов российскими оккупантами по Сумам погибли чемпион Украины по самбо Артем Прийменко и его семья.
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