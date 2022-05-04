«Это изверги, больное общество». Известный украинский экс-боксер осудил российских спортсменов за поддержку войны

4 мая, 13:14
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Вячеслав Сенченко (Фото:Вячеслав Сенченко via Instagram)

Вячеслав Сенченко (Фото:Вячеслав Сенченко via Instagram)

Известный украинский экс-боксер Вячеслав Сенченко осудил российских спортсменов за поддержку войны против соседней страны.

Слова бывшего чемпиона мира в полусреднем весе приводит XSport.

«Я сейчас больше общаюсь с тренерами, а не со спортсменами. Те спортсмены, которые поддержали войну, Поветкин там… Мы написали им. И там не только Поветкин, там эта… Даже не знаю, как их назвать.

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Я не считаю их людьми. Разве они люди, если поддержали войну, своего президента, который начал эту войну? Я не считаю их людьми, они изверги. Это больное общество. За них даже не хочу что-то говорить, для меня они изверги", — сказал Сенченко.

Ранее действия российской армии поддержали многие спортсмены и деятели культуры из РФ.

Сообщалось, что звездный украинский боксер Тарас Шелестюк удивился российской кампании по обвинению Швеции в нацизме.

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Теги:   Россия Украина-Россия Российская агрессия Военное вторжение Украина Александр Поветкин Война в Украине

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