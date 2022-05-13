«Ювелирная работа». Звездный украинский боксер порадовался удачным действиям ВСУ — фото
Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)
Звездный украинский боксер Тарас Шелестюк порадовался удачным действиям ВСУ на фронте.
Непобежденный представитель первого среднего веса опубликовал в сторис Instagram фото разбитой российской техники.
Сделан снимок был в районе населенного пункта Белогоровка (Луганская область), где войска РФ пытались сделать понтонную переправу через речку Северский Донец.
«Ювелирная работа. Слава ЗСУ», — написал Тарас в комментарии к кадру.
Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге Тарас провел 19 боев и одержал 19 побед.
Ранее боксер эмоционально отреагировал на стоимость жилья в стране во время войны.
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