«Твою же мать». Звезда украинского бокса эмоционально отреагировал на стоимость жилья в Украине во время войны — фото

7 мая, 23:00
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Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Звездный украинский боксер Тарас Шелестюк эмоционально отреагировал на стоимость жилья в стране во время войны.

Непобежденный представитель первого среднего веса опубликовал в сторис Instagram фото, на котором указаны цены на аренду квартир в Киеве и во Львове.

Так, в столице жилье с современным ремонтом сдается за 300 долларов. Во Львове квартиру в более худшем состоянии можно снять за 500 долларов.

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«Бизнесмены, твою же мать», — кратко подписал свой пост боксер.

Тарас Шелестюк via Instagram
Фото: Тарас Шелестюк via Instagram

Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге Тарас провел 19 боев и одержал 19 побед.

Ранее Шелестюк удивился российской кампании по обвинению Швеции в нацизме.

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Теги:   Киев Бокс Львов Российская агрессия Военное вторжение Украина Война в Украине Тарас Шелестюк Фото

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