«Русские твари». Звезда украинского бокса отреагировал на новое преступление армии РФ — фото

22 мая, 12:46
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Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)

Звезда украинского бокса Тарас Шелестюк отреагировал на обстрел российской армией музыкальной школы в Святогорске (Донецкая область).

36-летний уроженец Макеевки опубликовал в сторис Instagram пост журналиста Дениса Казанского, в котором тот сообщил, что военные РФ уничтожили заведение, которое в 2016 году отремонтировало правительство Японии.

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«Вся суть русского мира — сеять горе, смерть и уничтожать то, что создано другими», — написал Казанский. От себя Тарас добавил: «Русские твари».

Тарас Шелестюк via Instagram
Фото: Тарас Шелестюк via Instagram

Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге Тарас провел 19 боев и одержал 19 побед.

Ранее боксер эмоционально отреагировал на стоимость жилья в стране во время войны.

Позже Шелестюк порадовался удачным действиям ВСУ на фронте.

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Теги:   Бокс Российская агрессия Святогорск Военное вторжение Война в Украине Тарас Шелестюк Фото

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