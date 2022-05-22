«Русские твари». Звезда украинского бокса отреагировал на новое преступление армии РФ — фото
Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне (Фото:Тарас Шелестюк via Instagram)
Звезда украинского бокса Тарас Шелестюк отреагировал на обстрел российской армией музыкальной школы в Святогорске (Донецкая область).
36-летний уроженец Макеевки опубликовал в сторис Instagram пост журналиста Дениса Казанского, в котором тот сообщил, что военные РФ уничтожили заведение, которое в 2016 году отремонтировало правительство Японии.
«Вся суть русского мира — сеять горе, смерть и уничтожать то, что создано другими», — написал Казанский. От себя Тарас добавил: «Русские твари».
Шелестюк — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге Тарас провел 19 боев и одержал 19 побед.
Ранее боксер эмоционально отреагировал на стоимость жилья в стране во время войны.
Позже Шелестюк порадовался удачным действиям ВСУ на фронте.
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