Не поддержал решение Ломаченко. Усик покинул Украину ради реванша с Джошуа 23 марта, 09:54 Цей матеріал також доступний українською Реванш между Усиком и Джошуа должен состояться в июне (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик, несмотря на войну, покинул родную страну, чтобы начать подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа.

Об этом, как сообщает Tribuna, в эфире национального телемарафона рассказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

«Мы видим, сколько спортсменов едут и побеждают. Мы сделаем все, чтобы они уезжали.

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Сейчас Александр Усик уехал тренироваться, у него будет бой за звание чемпиона мира. Для нас очень важно, чтобы он победил и еще раз сказал всему миру, что он всегда будет против войны и он за мир. Это для нас очень важно", — заявил Гутцайт.

Сообщалось, что Усик и другой украинский боксер Василий Ломаченко, несмотря на военное положение в Украине и запрет на выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, получили разрешение покинуть страну для подготовки к поединкам.

Позже промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что реванш между Энтони и Александром состоится в июне текущего года.



Интересно, что Ломаченко из-за войны в Украине отказался от боя за звание абсолютного чемпиона мира против австралийца Джорджа Камбососа.

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