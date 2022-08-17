«Он бы оставил украинцев без надежды». Усик высказался о решении Зеленского остаться в стране после начала войны 17 августа, 13:31 Пример Зеленского, как подчеркнул Усик, помог соотечественникам (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик высказался о решении президента страны Владимира Зеленского остаться в Киеве после начала Россией войны.

Слова обладателя четырех поясов приводит The Telegraph.

«Если бы президент покинул страну в первые дни войны, это оставило бы украинский народ без надежды. Но он этого не сделал. Это побуждало нас быть сильными и бороться.

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Я уверен, что если бы у нас был другой президент, мы бы не двигались в том позитивном направлении, которое у нас есть. Я знаю ситуацию, потому что поддерживаю связь с окружением Зеленского. Он взял всю ответственность", — сказал Александр.

Усик отметил, что многие пытаются избежать сложной ситуации, когда она возникает, но Зеленский не убежал после вторжения России.

Боксер напомнил, что многие страны предлагали президенту Украины помощь в эвакуации, но тот остался ради родной страны. Его пример, как подчеркнул Александр, помог понять соотечественникам, что они должны выйти и бороться за своего лидера.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк рассказал, как его клиент решился на реванш с британцем Энтони Джошуа во время войны в родной стране.

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