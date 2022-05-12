«Ушел достойно, защищая родную страну». В Мариуполе погиб украинский боксер
Моша был чемпионом города Киев по боксу (Фото:Ирина Егорченко via Facebook)
В боях за Мариуполь погиб украинский боксер Артем Моша.
Мать спортсмена Ирина Егорченко сообщила, что смерть настигла ее сына 8 мая на заводе Азовсталь.
«Он ушёл в вечность и находится в вечных обителях. Божьи руки — это единственное место, куда я могу отпустить своего сына. Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой.
Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, постился, сражался. Ты был очень хорошим сыном. Увидимся, сынок, на небесах", — написала мама спортсмена.
Моша был чемпионом города Киев по боксу.
Сообщалось, что, защищая Мариуполь, погиб один из лидеров фанатского движения львовских Карпат Богдан Криль.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.