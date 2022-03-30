«Украина — это только начало». Владимир Кличко призвал мир остановить Россию, устроившую геноцид 30 марта, 21:22 Цей матеріал також доступний українською Владимир Кличко заявил, что Россия устроила геноцид украинского народа (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Легенда украинского бокса Владимир Кличко, ранее вступивший в тероборону Киева, в очередной раз прокомментировал войну в Украине и призвал мир остановить агрессора.

По словам Кличко, для успеха в борьбе с Россией, которая осталась практически наедине, важно сохранять единство, сообщает Fightnews.

«Весь мир против путинской агрессии, российской агрессии, российской армии, которая уничтожает нашу инфраструктуру, убивает невинных жителей, наших детей. Это происходит намеренно, а не случайно.

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Они не раз использовали фосфорные бомбы, запрещенные, как и кассетные бомбардировки, которые они устраивали в Мариуполе. 90 процентов города уничтожены, тысячи его жителей убиты. Харьков, Херсон, пригород Киева — Буча, Ирпень, Гостомель — уничтожены, мирные люди умышленно убиты.

Это геноцид украинского народа, и это очень грустно. Это реальность, а не сон. Это не фейковые новости, а горькая реальность, текущая ситуация в Украине. И Украина – это только начало.

Как объявила их пропаганда, они будут двигаться дальше и продолжать. Поэтому, говоря о поддержке, очень важно остановить эту войну и агрессора здесь и сейчас", — сказал Кличко.

Ранее Владимир Кличко призвал граждан Европы поддержать Украину благотворительными взносами.

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