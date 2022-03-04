«Они здесь пушечное мясо». Жена Усика призвала россиянок не пускать своих мужчин на войну в Украине 4 марта, 13:31 Цей матеріал також доступний українською Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина, жена украинского боксера Александра Усика, обратилась к россиянкам с просьбой не пускать своих мужчин в Украину, поскольку здесь их ждет смерть.



Екатерина опубликовала обращение в своем аккаунте в Instagram.

«Я обращаюсь ко всей России, в Крым уже бесполезно обращаться. Девочки, мамы, женщины, бабушки, не пускайте, пожалуйста, своих мужчин, прячьте их куда-нибудь. Потому что здесь они просто пушечное мясо. Просто мясо.

Нас уничтожают, вас уничтожают. Просто жесть, я не знаю, когда это кончится. Сколько ему еще нужно трупов и всего, чтобы просто… Он уже проиграл, все. Когда он успокоится? Успокойте его, я прошу вас.

Хотя бы для начала не выпускайте своих мужчин из дома, спрячьте их куда-нибудь.

У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат. Россия их не хочет принимать, в Беларуси их тоже отказываются принимать, потому что поезда приезжают в Беларусь и оставляют там трупы русских солдат.

Россия говорит, что нет российских смертей, они минимальны. Детишек, ваших солдат погибает столько, не просто солдат, это обычные люди. Это реально обычные люди, которые просто погибают.

Спасите своих детей! Я еще раз вас прошу", — сказала Екатерина.

Ранее Усик записался в тероборону Киева и заявил о готовности убивать российских оккупантов.

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