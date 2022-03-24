«Здесь мне комфортнее всего». Жена Усика призналась, какая страна лучше всего поддерживает украинских беженцев

24 марта, 13:08
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Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика Екатерина призналась, что лучше всего, по ее мнению, украинских беженцев поддерживают в Чехии.

Об этом избранница непобежденного крымчанина сообщила в сторис Instagram.

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«Чехия нас поддерживает. Пока из всего, что я проехала, здесь мне комфортнее всего», — написала Екатерина.

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Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году. Пара воспитывает троих детей.

Ранее жена Усика заявила, что готова финансово отблагодарить того, кто остановит президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.

Также Екатерина сравнила Крым в составе Украины и после аннексии полуострова Россией.

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Теги:   Чехия Бокс Военная агрессия Военное вторжение Украина Александр Усик Война в Украине

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