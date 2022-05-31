«Почувствуй разницу». Жена Усика показала, как мир отреагировал на развязанную Россией войну в Украине — фото

31 мая, 16:58
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Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика Екатерина показала, как мир отреагировал на развязанную Россией войну в Украине.

Избранница звездного спортсмена поделилась в сторис Instagram коллажем из двух снимков.

На первом из них была изображена голливудская актриса Анджелина Джоли во время ее нашумевшего визита во Львов.

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На втором фото показано, в России снимаются логотипы сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.

«Почувствуй разницу», — написала в комментарии к посту Екатерина, акцентировав внимание на поддержке мировых знаменитостей Украины и уходе из России известных брендов.

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее жена Усика показала свою виллу после того, как там побывала российская армия.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Российская агрессия Военное вторжение Александр Усик Война в Украине Фото

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