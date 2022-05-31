«Почувствуй разницу». Жена Усика показала, как мир отреагировал на развязанную Россией войну в Украине — фото 31 мая, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинца Александра Усика Екатерина показала, как мир отреагировал на развязанную Россией войну в Украине.

Избранница звездного спортсмена поделилась в сторис Instagram коллажем из двух снимков.

На первом из них была изображена голливудская актриса Анджелина Джоли во время ее нашумевшего визита во Львов.

Видео дня

На втором фото показано, в России снимаются логотипы сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.

«Почувствуй разницу», — написала в комментарии к посту Екатерина, акцентировав внимание на поддержке мировых знаменитостей Украины и уходе из России известных брендов.

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее жена Усика показала свою виллу после того, как там побывала российская армия.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.