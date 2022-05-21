«Удивляюсь с народа русни. Просто зомби!» Жена Усика эмоционально высказалась о россиянах 21 мая, 13:35 Цей матеріал також доступний українською Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина эмоционально высказалась о россиянах.

Мнением о представителях соседней страны избранница непобежденного обладателя четырех поясов поделилась в сторис Instagram.

«Все понятно с рашкой уже давно! Война открыла все, что могла! Я удивляюсь с народа русни. Такие трусливые, за себя не могут бороться, за детей своих! Верят телевизору!

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Много моих друзей, живущих в Украине, не понимают, что делают с их родителями в Крыму, в рассее. Просто зомби! Ждем с нетерпением наступления мира! Ждем победы Украины. Верим в победу", — написала Екатерина.

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году. Пара воспитывает троих детей.



Ранее жена Усика отреагировала на уничтожение Россией украинских учебников.

Также Екатерина высмеяла танец россиянок на батуте под песню День победы.



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