«Просто в агонии от этого п***еца». Жена Усика эмоционально отреагировала на ситуацию с защитниками Мариуполя

12 мая, 13:02
Цей матеріал також доступний українською
Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина эмоционально отреагировала на ситуацию с защитниками Мариуполя.

Избранница обладателя четырех поясов посвятила трагедии в городе на берегу Азовского моря несколько сторис в Instagram.

Так, Екатерина написала, что «русские свиньи» продолжают издеваться над защитниками города, моря их голодом. Она выразила уверенность, что подобные ситуации случаются везде, куда зашли оккупанты.

Видео дня
Читайте также:
Очень меткое описание. Жена Усика охарактеризовала Путина одним словом — фото

«Страшно! Я просто в агонии от этого п***еца! Страшно, больно и обидно! За всех людей», — написала Екатерина.

Также жена Усика поддержала защитников Мариуполя: «Каждую минуту я думаю о Вас и верю, что Вы выберетесь. Пацаны, Азов, Вы — настоящие герои. Понятное дело, тоже сломлены, но верны себе и своей стране».

Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram
Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram
Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram
Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram
Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram
Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее россияне шокировали жену Усика диким празднованием Дня победы.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Мариуполь Российская агрессия Военное вторжение Александр Усик Война в Украине Фото

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X