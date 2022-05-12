«Просто в агонии от этого п***еца». Жена Усика эмоционально отреагировала на ситуацию с защитниками Мариуполя 12 мая, 13:02 Цей матеріал також доступний українською Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина эмоционально отреагировала на ситуацию с защитниками Мариуполя.

Избранница обладателя четырех поясов посвятила трагедии в городе на берегу Азовского моря несколько сторис в Instagram.

Так, Екатерина написала, что «русские свиньи» продолжают издеваться над защитниками города, моря их голодом. Она выразила уверенность, что подобные ситуации случаются везде, куда зашли оккупанты.

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«Страшно! Я просто в агонии от этого п***еца! Страшно, больно и обидно! За всех людей», — написала Екатерина.

Также жена Усика поддержала защитников Мариуполя: «Каждую минуту я думаю о Вас и верю, что Вы выберетесь. Пацаны, Азов, Вы — настоящие герои. Понятное дело, тоже сломлены, но верны себе и своей стране».

Внимание! На фото присутствует ненормативная лексика!

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Фото: Екатерина Усик via Instagram

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