ВСУ ликвидировали на фронте российского боксера
Руслан Смольников нашел смерть в Украине (Фото: Главком)
Вооруженные силы Украины уничтожили на войне оккупанта Руслана Смольникова — двукратного призера чемпионата России по боксу.
Об этом сообщает Главком.
Смольников родился в 1993 году и занимался боксом в спортивной школе № 3 в городе Копейск Челябинской области.
В течение карьеры он дважды становился призером чемпионата России среди юношей 1992−1993 годов рождения, побеждал на турнире Хохрякова и на многих региональных и всероссийских соревнованиях. Смольников также имел спортивный разряд кандидат в мастера спорта России по боксу.
Российские пропагандистские ресурсы пока не сообщают о точной дате и обстоятельствах его гибели.
