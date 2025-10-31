ВСУ ликвидировали на фронте российского боксера

Вооруженные силы Украины уничтожили на войне оккупанта Руслана Смольникова — двукратного призера чемпионата России по боксу.

Об этом сообщает Главком.

Смольников родился в 1993 году и занимался боксом в спортивной школе № 3 в городе Копейск Челябинской области.

В течение карьеры он дважды становился призером чемпионата России среди юношей 1992−1993 годов рождения, побеждал на турнире Хохрякова и на многих региональных и всероссийских соревнованиях. Смольников также имел спортивный разряд кандидат в мастера спорта России по боксу.

Российские пропагандистские ресурсы пока не сообщают о точной дате и обстоятельствах его гибели.

Также Силы обороны Украины ликвидировали титулованного российского боксера.