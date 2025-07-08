Экс-чемпион мира назвал украинских футболистов, которые могли бы провести бой с обидчиком Майка Тайсона

Вячеслав Сенченко рассказал, кто из украинцев мог бы составить конкуренцию для Джейка Пола (Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Тренер и бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко поделился мнением о том, кто из известных украинцев мог бы стать соперником для видеоблогера и боксера Джейка Пола (12−1, 7 КО).

Специалист выделил украинских футболистов, которые в разное время представляли национальную сборную.

«Пожалуй, Ярик Ракицкий. У него есть харизма, он импульсивный чувак, поэтому на него было бы интересно посмотреть в боксе. Его можно было бы раскрутить.

Также видел, что Зинченко тренируется в боксерском зале, бьет лапы, и у него неплохо получается.

Были бы у Ракицкого и Зинченко шансы против Джейка Пола после года тренировок в боксе? У Зинченко нет, потому что вес маленький, а вот у Ракицкого да. Данные у Ярика хорошие — он большой, крепкий, высокий. И характер у него есть, может зарубиться, как на поле, так и в ринге. Я бы интересом посмотрел на его бой против Джейка Пола.

Я когда-то тренировал Александра Шовковского, и могу сказать, что он красавец. У него прекрасно получалось в боксе, есть классная техника. Он мог бы боксировать, но травмы помешали", — сказал Сенченко в интервью для BLIK.

Напомним, что Джейк Пол в своей карьере побеждал легендарного Майка Тайсона.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу из Украины Александр Гвоздик готов провести поединок против Джейка Пола.