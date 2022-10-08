«С первого дня ждала этих новостей». Жена Усика отреагировала на взрыв на Крымском мосту — фото 8 октября, 12:14 Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина отреагировала на взрыв и последующий пожар на Крымском мосту.

Избранница обладателя пяти поясов поделилась комментарием на инцидент в сторис Instagram.

Екатерина опубликовала свое фото, на котором она улыбалась на камеру с закрытыми глазами.

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В комментарии к снимку жена Усика написала: «С первого дня ждала этих новостей. Будут ответы со стороны гавностраны.

Но все же какие молодцы наши. Орки породили у нас в душах ненависть навсегда и безразличие".

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Накануне Екатерина обратилась к президенту России Владимиру Путину в день его 70-летия.