«С первого дня ждала этих новостей». Жена Усика отреагировала на взрыв на Крымском мосту — фото
Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина отреагировала на взрыв и последующий пожар на Крымском мосту.
Избранница обладателя пяти поясов поделилась комментарием на инцидент в сторис Instagram.
Екатерина опубликовала свое фото, на котором она улыбалась на камеру с закрытыми глазами.
В комментарии к снимку жена Усика написала: «С первого дня ждала этих новостей. Будут ответы со стороны гавностраны.
Но все же какие молодцы наши. Орки породили у нас в душах ненависть навсегда и безразличие".
Накануне Екатерина обратилась к президенту России Владимиру Путину в день его 70-летия.