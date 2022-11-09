Одна из самых престижных боксерских организаций исключила российских и белорусских бойцов из своих рейтингов 9 ноября, 17:09 WBC на стороне Украины (Фото:WBC)

Всемирный боксерский совет (WBC), одна из четырех главных организаций, организующая бои, исключила российских и белорусских боксеров из рейтингов организации.

Об этом рассказал президент WBC Маурисио Сулейман, сообщает Sky Sports.

По словам Сулеймана, WBC не будет санкционировать какие-либо бои в России и Беларуси, и ни один боксер этих стран не может соревноваться за титул чемпиона WBC.

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« Все бойцы из России и Беларуси исключені из рейтинга WBC.

Хочу выразить глубокое сожаление за наших спортсменов, промоутеров, представителей боксерской индустрии из России и Беларуси, которые пострадают от таких действий вне ринга", — сказал Сулейман.

Ранее сообщалось, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик получил специальный пояс от WBC.

