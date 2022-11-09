Одна из самых престижных боксерских организаций исключила российских и белорусских бойцов из своих рейтингов
WBC на стороне Украины (Фото:WBC)
Всемирный боксерский совет (WBC), одна из четырех главных организаций, организующая бои, исключила российских и белорусских боксеров из рейтингов организации.
Об этом рассказал президент WBC Маурисио Сулейман, сообщает Sky Sports.
По словам Сулеймана, WBC не будет санкционировать какие-либо бои в России и Беларуси, и ни один боксер этих стран не может соревноваться за титул чемпиона WBC.
« Все бойцы из России и Беларуси исключені из рейтинга WBC.
Хочу выразить глубокое сожаление за наших спортсменов, промоутеров, представителей боксерской индустрии из России и Беларуси, которые пострадают от таких действий вне ринга", — сказал Сулейман.
Ранее сообщалось, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик получил специальный пояс от WBC.