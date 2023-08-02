На кону чемпионский титул. Непобедимый американец креативно вызвал на бой Ломаченко — фото

2 августа, 19:48
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Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)

Шакур Стивенсон (Фото:instagram.com/shakurstevenson/)

Шакур Стивенсон намерен провести поединок с Василием Ломаченко за чемпионский пояс WBC.

Всемирный боксерский совет (WBC) разрешил абсолютному чемпиону в легком весе Девину Хейни сменить дивизион.

Обязательным претендентом на данный пояс в легком весе является Шакур Стивенсон. Американец должен боксировать за вакантный титул с боксером с самым высоким рейтингом в списке WBC, которым является Ломаченко.

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Стивенсон обратился к украинцу в Twitter, опубликовал совместную фотографию.

«Чемпион, Василий Ломаченко, устроим бой самого высокого уровня. Я хочу подарить настоящим фанатам удивительную ночь бокса», — говорится в сообщении.

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Отметим, если Хейни захочет вернуться в легкий дивизион, то получит приоритетное право сразиться за пояс.

Ранее сообщалось, что Ломаченко находится в десятке лучших боксеров мира по версии The Ring.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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