WBO официально назначила Усику следующего соперника

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24−0, 15 КО) должен провести защиту пояса по версии WBO.

Организация официально санкционировала бой между украинцем и новозеландцем Джозефом Паркером (36−3, 24 KO).

Стороны имеют 30 дней для достижения соглашения, иначе будут назначены промоутерские торги.

33-летний Джозеф в последний раз выходил на ринг в феврале, когда нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде. Он стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBO и обязательным соперником на титульный поединок.

Если Усик не проведет защиту титула против Паркера, то он потеряет титул WBO и звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

В ночь на 20 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде. После поединка Александр называл Паркера среди потенциальных соперников.