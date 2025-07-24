WBO официально назначила Усику следующего соперника

24 июля, 16:45
Александр Усик должен провести бой против Джозефа Паркера (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24−0, 15 КО) должен провести защиту пояса по версии WBO.

Организация официально санкционировала бой между украинцем и новозеландцем Джозефом Паркером (36−3, 24 KO).

Стороны имеют 30 дней для достижения соглашения, иначе будут назначены промоутерские торги.

33-летний Джозеф в последний раз выходил на ринг в феврале, когда нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде. Он стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBO и обязательным соперником на титульный поединок.

Если Усик не проведет защиту титула против Паркера, то он потеряет титул WBO и звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

В ночь на 20 июля Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде. После поединка Александр называл Паркера среди потенциальных соперников.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Джозеф Паркер

