Бывшего соперника украинского боксера арестовали по подозрению в домашнем насилии

9 октября, 14:32
Поделиться:
Юниески Гонсалес арестован в США (Фото: instagram.com/themonstergonzalez)

Юниески Гонсалес арестован в США (Фото: instagram.com/themonstergonzalez)

Кубинский боксер Юниески Гонсалес арестован в США.

Читайте также:
У Михаила Мудрика забрали права на полгода: футболист превысил скорость и не остановился на требование полиции — СМИ

Как сообщает Brunch Boxing, спортсмена задержали из-за вероятного домашнего насилия.

Согласно обвинению, спортсмену инкриминируют «нападение при отягчающих обстоятельствах». Подробности пока неизвестны.

Реклама

За свою карьеру боксера кубинец добыл 21 победу, шесть раз проиграл. В 2017 году Гонсалес проиграл украинцу Александру Гвоздику нокаутом в третьем раунде.

Читайте также:
«Скоро переверну страницу бокса». Усик заявил, что готов подраться с известным блогером, который побеждал Майка Тайсона

После завершения карьеры кубинец активно участвует в боях на голых кулаках. 22 ноября он должен был выступить на турнире BKB 48.

Ранее сообщалось, что в 39 лет внезапно умер брат одного из лучших бойцов в истории UFC.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies