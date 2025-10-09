Бывшего соперника украинского боксера арестовали по подозрению в домашнем насилии

Как сообщает Brunch Boxing, спортсмена задержали из-за вероятного домашнего насилия.

Согласно обвинению, спортсмену инкриминируют «нападение при отягчающих обстоятельствах». Подробности пока неизвестны.

Реклама

‼️

📰 News



Cuban boxer Yuniesky González arrested in Miami for alleged aggravated assault

In an alleged domestic violence incident. González is scheduled to fight at BKB 48 on November 22 in Florida. #BrunchBoxing pic.twitter.com/uksr2BVK6C — Brunch Boxing (@BrunchBoxing) October 8, 2025

За свою карьеру боксера кубинец добыл 21 победу, шесть раз проиграл. В 2017 году Гонсалес проиграл украинцу Александру Гвоздику нокаутом в третьем раунде.

После завершения карьеры кубинец активно участвует в боях на голых кулаках. 22 ноября он должен был выступить на турнире BKB 48.

Ранее сообщалось, что в 39 лет внезапно умер брат одного из лучших бойцов в истории UFC.