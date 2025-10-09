Бывшего соперника украинского боксера арестовали по подозрению в домашнем насилии
Юниески Гонсалес арестован в США (Фото: instagram.com/themonstergonzalez)
Кубинский боксер Юниески Гонсалес арестован в США.
Как сообщает Brunch Boxing, спортсмена задержали из-за вероятного домашнего насилия.
Согласно обвинению, спортсмену инкриминируют «нападение при отягчающих обстоятельствах». Подробности пока неизвестны.
За свою карьеру боксера кубинец добыл 21 победу, шесть раз проиграл. В 2017 году Гонсалес проиграл украинцу Александру Гвоздику нокаутом в третьем раунде.
После завершения карьеры кубинец активно участвует в боях на голых кулаках. 22 ноября он должен был выступить на турнире BKB 48.
Ранее сообщалось, что в 39 лет внезапно умер брат одного из лучших бойцов в истории UFC.