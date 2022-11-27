Боксер Зеленский стал призером молодежного чемпионата мира

27 ноября, 13:04
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Зеленский выступает в весовой категории более 92 кг (Фото:ФБУ)

Зеленский выступает в весовой категории более 92 кг (Фото:ФБУ)

Украинский боксер Александр Зеленский выиграл серебро на чемпионате мира среди молодежи в Испании.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

В финале весовой категории более 92 кг Зеленский сошелся в ринге с английским боксером Энрико Итаума, но проиграл ему и стал серебряным призером.

Видео дня

https://www.facebook.com/175999455900139/posts/2262876043879126/

Следует отметить, что для Украины это уже четвертая награда на этом чемпионате, среди которых два золота, которые завоевали Никита Засенюк в весовой категории до 80 кг и Вероника Накота в весовой категории до 70 кг.

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Ранее сообщалось, что украинский боксер Денис Беринчик проведет поединок в андеркарде боя между британскими супертяжеловесы Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс

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