«Это не бокс, а бизнес». Жана Беленюка разозлило решение судей в поединке Ломаченко — Хейни
Жан Беленюк (Фото:Скриншот)
Народный депутат и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе на Играх в Токио прокомментировал поединок за звание абсолютного чемпиона в легком весе.
Беленюк в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором обвинил судей за предвзятость.
«Результат судейских оценок боя Ломаченко — Хейни это больше о бизнесе, чем о спорте. Наивно надеяться, что Васе отдали бы победу в таком бою, учитывая его возраст, наличие уже двух поражений и перспективы на будущее. Американцы — это об умении считать деньги! Конечно, непобежденный молодой боец из Америки более ценный „актив“ чем 35-летний украинец. И здесь надо было доставать или нокаут, или тотальное доминирование… Сам бой мне понравился, интересный и конкурентный!», — написал Беленюк.
Напоминаем, что Ломаченко потерпел поражение в бою против Хейни.
Ранее Жан Беленюк заявил, что украинские спортсмены будут смотреть Олимпиаду по ТВ.