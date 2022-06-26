«Тварь». Жена Усика отреагировала на ракетные обстрелы Киева карикатурой на Путина — фото

26 июня, 19:44
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Екатерина Усик осудила Россию и ее диктатора Путина после обстрелов Киева (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик осудила Россию и ее диктатора Путина после обстрелов Киева (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина отреагировала на обстрелы Киева, в результате чего был разрушен жилой дом в Шевченковском районе столицы.

Екатерина опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото и видео с последствиями обстрелов и добавила карикатуру на российского диктатора Владимира Путина с надписью «тварь».

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«Ненавижу все, что Рашка делает с нами и нашим народом! Мы этого никогда не простим! Убийцы», — написала Екатерина.

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram
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Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее на ракетные удары по Киеву отреагировал футболист сборной Украины Руслан Малиновский.

Также обстрелы столицы прокомментировал другой игрок национальной команды Виктор Цыганков.

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Теги:   Владимир Путин Киев Бокс Ракетные удары Александр Усик

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