«Логопеды! Где вы?» Жена Усика высмеяла Кадырова за угрозы в адрес Польши — фото

27 мая, 09:55
Цей матеріал також доступний українською
Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина высмеяла главу Чечни Рамзана Кадырова за угрозы в адрес Польши.

Избранница непобежденного обладателя четырех поясов поделилась в сторис Instagram роликами с выступлением скандального российского деятеля.

Читайте также:
«Она нездорова. Как ей можно верить?» Жена Усика отреагировала на заявление пропагандистки из РФ о победе над Украиной за считанные часы

Угрозы Кадырова в адрес Польши Екатерина прокомментировала словами: «Но это же Оле-Лукойе! Дон-Дили Дон…»

Видео дня
Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Второй ролик с главой Чечни жена Усика подписала так: «Логопеды! Где вы?»

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее Екатерина отреагировала на бесчинства российской армии в Херсоне.

Также жена Усика высмеяла российские прогнозы о развале Украины.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Польша Рамзан Кадыров Александр Усик Фото

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X