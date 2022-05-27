«Логопеды! Где вы?» Жена Усика высмеяла Кадырова за угрозы в адрес Польши — фото
Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина высмеяла главу Чечни Рамзана Кадырова за угрозы в адрес Польши.
Избранница непобежденного обладателя четырех поясов поделилась в сторис Instagram роликами с выступлением скандального российского деятеля.
Угрозы Кадырова в адрес Польши Екатерина прокомментировала словами: «Но это же Оле-Лукойе! Дон-Дили Дон…»
Второй ролик с главой Чечни жена Усика подписала так: «Логопеды! Где вы?»
Ранее Екатерина отреагировала на бесчинства российской армии в Херсоне.
Также жена Усика высмеяла российские прогнозы о развале Украины.
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