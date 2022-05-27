«Логопеды! Где вы?» Жена Усика высмеяла Кадырова за угрозы в адрес Польши — фото 27 мая, 09:55 Цей матеріал також доступний українською Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина высмеяла главу Чечни Рамзана Кадырова за угрозы в адрес Польши.

Избранница непобежденного обладателя четырех поясов поделилась в сторис Instagram роликами с выступлением скандального российского деятеля.

Угрозы Кадырова в адрес Польши Екатерина прокомментировала словами: «Но это же Оле-Лукойе! Дон-Дили Дон…»

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Фото: Екатерина Усик via Instagram

Второй ролик с главой Чечни жена Усика подписала так: «Логопеды! Где вы?»

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее Екатерина отреагировала на бесчинства российской армии в Херсоне.

Также жена Усика высмеяла российские прогнозы о развале Украины.



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