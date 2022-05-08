«Это уровень всей страны. Не позорьтесь». Жена Усика высмеяла празднование Дня победы в России — фото 8 мая, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина высмеяла празднование Дня победы в России.

Избранница обладателя четырех поясов поделилась в сторис Instagram отрывком из ролика, в котором три девушки в военной форме под песню День победы танцуют на батутах.

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Такое представление Екатерина прокомментировала словами: «Цирк на дроті! Это уровень всей страны. Не позорьте себя!».

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее жена Усика рассказала, как россияне начинают стыдиться национальной принадлежности.

Перед этим она обратилась к президенту России Владимиру Путину, сравнив его при этом с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Также жена боксера высмеяла Путина и министра обороны России Сергея Шойгу.

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