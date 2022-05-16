«Где-то в параллельной Вселенной». Жена Усика показала, как в России представили победителя Евровидения — фото
Ранее россияне шокировали жену Усика диким празднованием Дня победы (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина показала, как в России представили победителя Евровидения.
Избранница обладателя четырех поясов опубликовала в сторис Instagram скриншот новости от портала Уралинформбюро.
В сообщении на сайте говорилось, что победителем Евровидения в 2022 году стал представитель Великобритании.
Жена боксера на такую новость отреагировала комментарием: «Где-то в параллельной Вселенной».
Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Стефания.
Ранее россияне шокировали жену Усика диким празднованием Дня победы.
Также Екатерина высмеяла танец россиянок на батуте под песню День победы.
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