«Где-то в параллельной Вселенной». Жена Усика показала, как в России представили победителя Евровидения — фото

16 мая, 12:10
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Ранее россияне шокировали жену Усика диким празднованием Дня победы (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Ранее россияне шокировали жену Усика диким празднованием Дня победы (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина показала, как в России представили победителя Евровидения.

Избранница обладателя четырех поясов опубликовала в сторис Instagram скриншот новости от портала Уралинформбюро.

В сообщении на сайте говорилось, что победителем Евровидения в 2022 году стал представитель Великобритании.

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Жена боксера на такую новость отреагировала комментарием: «Где-то в параллельной Вселенной».

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Стефания.

Ранее россияне шокировали жену Усика диким празднованием Дня победы.

Также Екатерина высмеяла танец россиянок на батуте под песню День победы.

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Теги:   Бокс Евровидение Александр Усик Фото Евровидение 2022

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