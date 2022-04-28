«Так будет привычнее». Жена Усика изобразила патриарха РПЦ Кирилла в необычном образе — фото

28 апреля, 16:46
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Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина изобразила главу Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла в необычном образе.

Избранница непобежденного обладателя четырех поясов опубликовала в сторис Instagram пост журналиста Дмитрия Гордона, который изобразил духовного служителя в военной форме.

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«Патриарху Кириллу пора уже рясу сменить на форму — так будет привычнее», — гласит надпись в комментарии к фото.

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее глава РПЦ поддержал развязанную Россией войну в Украине.

Сообщалось, что жена Усика высмеяла уроки «патриотизма» в России.

Также вторая половинка боксера заявила, что готова финансово отблагодарить того, кто остановит президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.

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Теги:   Бокс Российская агрессия РПЦ Патриарх Кирилл Военное вторжение Александр Усик Война в Украине

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