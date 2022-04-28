«Так будет привычнее». Жена Усика изобразила патриарха РПЦ Кирилла в необычном образе — фото
Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина изобразила главу Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла в необычном образе.
Избранница непобежденного обладателя четырех поясов опубликовала в сторис Instagram пост журналиста Дмитрия Гордона, который изобразил духовного служителя в военной форме.
«Патриарху Кириллу пора уже рясу сменить на форму — так будет привычнее», — гласит надпись в комментарии к фото.
Ранее глава РПЦ поддержал развязанную Россией войну в Украине.
Сообщалось, что жена Усика высмеяла уроки «патриотизма» в России.
Также вторая половинка боксера заявила, что готова финансово отблагодарить того, кто остановит президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.
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