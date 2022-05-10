«Ну хватит уже». Жена Усика шокирована дикой выходкой россиянок с детьми 9 мая — фото

10 мая, 15:05
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Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Россияне шокировали жену чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерину оригинальным празднованием Дня победы.

Вторая половинка обладателя четырех поясов поделилась в Instagram фото, на котором мамы из РФ пришли на парад с колясками в виде военной техники.

Внимание же Екатерины привлекла одна из россиянок, которая своих двоих детей везла в подобия автомобиля с грузом 200.

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«Ну хватит. Я не знаю, как к этому относиться. Ну, дети в коляске 200», — написала жена боксера в комментарии к фото.

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году. Пара воспитывает троих детей.

Ранее Екатерина высмеяла танец россиянок на батуте под песню День победы.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Россия Бокс Александр Усик День победы Фото

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