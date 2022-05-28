«Убираем срачь». Жена Усика показала свою виллу после прихода туда российских оккупантов — фото 28 мая, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина показала свою виллу после того, как там побывала российская армия.

Избранница непобежденного спортсмена поделилась в сторис Instagram снимком, на котором изображен ее дом и двор возле него.

На фото видно, что возле забора сложен мусор и доски.

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«Слава Богу. Приводим в порядок виллу мою. Срачь убираем после русских «асвабадителей», — прокомментировала Екатерина снимок.

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее жена Усика высмеяла главу Чечни Рамзана Кадырова за угрозы в адрес Польши.

Также Екатерина отреагировала на бесчинства российской армии в Херсоне.

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