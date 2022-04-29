«Это позор». Жена Усика высмеяла Путина и Шойгу — фото 29 апреля, 15:10 Цей матеріал також доступний українською Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина высмеяла президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Избранница непобежденного обладателя четырех поясов опубликовала в сторис Instagram пост журналиста Дмитрия Гордона. Тот на фото изобразил Шойгу сидящим на коленках у Путина.

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Кадр Гордон прокомментировал словами: «Присел отдохнуть». Екатерина добавила: «Это позор. Хотел славы? Получите».

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Сообщалось, что жена Усика высмеяла уроки «патриотизма» в России.

Также вторая половинка боксера заявила, что готова финансово отблагодарить того, кто остановит президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.

Позже Екатерина изобразила главу Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла в военной форме.

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