«Это позор». Жена Усика высмеяла Путина и Шойгу — фото
Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина высмеяла президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Избранница непобежденного обладателя четырех поясов опубликовала в сторис Instagram пост журналиста Дмитрия Гордона. Тот на фото изобразил Шойгу сидящим на коленках у Путина.
Кадр Гордон прокомментировал словами: «Присел отдохнуть». Екатерина добавила: «Это позор. Хотел славы? Получите».
Сообщалось, что жена Усика высмеяла уроки «патриотизма» в России.
Также вторая половинка боксера заявила, что готова финансово отблагодарить того, кто остановит президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.
Позже Екатерина изобразила главу Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла в военной форме.
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