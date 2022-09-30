«Это жутко». Жена Усика отреагировала на выступление Путина и аннексию украинских территорий Россией — фото 30 сентября, 16:34 Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина отреагировала на выступление президента России Владимира Путина и аннексию РФ украинских территорий.

Коротким комментарием на сегодняшнее событие избранница обладателя пяти поясов поделилась в сторис Instagram.

В соцсети Екатерина опубликовала фото Путина во время его выступления. В комментарии к снимку она написала: «Это жутко».

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Фото: Екатерина Усик via Instagram

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».



На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий к России.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.