«И это только начало». Жена Усика рассказала, как россияне начинают стыдиться национальной принадлежности 7 мая, 22:00 Цей матеріал також доступний українською Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина рассказала, как россияне начинают стыдиться национальной принадлежности.

Избранница непобежденного обладателя четырех поясов опубликовала в сторис Instagram фото, как на въезде в Мариуполь меняется знак с названием города, написанным на украинском, на русский вариант.

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В комментарии к кадру Екатерина написала: «Надеюсь, это фейк! Но суть дела не меняет… России как страны нет!»

Ниже жена боксера добавила: «Стоишь в аэропорту в очереди, и люди с красными паспортами боятся их показывать! Это только начало… Им стыдно показывать и говорить, что они из России!»

Ранее Екатерина Усик обратилась к президенту России Владимиру Путину, сравнив его при этом с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Также жена боксера высмеяла Путина и министра обороны России Сергея Шойгу.

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