Жена Усика — о Зеленском: Поддерживает наших ребят, а не бегает по бункерам как крыса 20 апреля, 10:01 Екатерина Усик высоко оценила поступки Зеленского (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Катерина выразила свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Екатерина выразила поддержку Зеленскому в своем аккаунте в Instagram, добавив фото президента, где он в одной из больниц навестил украинских военных.

«Горжусь нашим президентом, это факт. Который поддерживает наших ребят в каждом уголке, а не бегает по бункерам как крыса. Победа за нами», — написала жена боксера.



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Фото: Катерина Усик via Instagram

Ранее сообщалось, что Усик сейчас находится в Малаге, где освоил новый вид транспорта.