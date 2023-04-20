Жена Усика — о Зеленском: Поддерживает наших ребят, а не бегает по бункерам как крыса

20 апреля, 10:01
Поделиться:
Екатерина Усик высоко оценила поступки Зеленского (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик высоко оценила поступки Зеленского (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в сверхтяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Катерина выразила свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Екатерина выразила поддержку Зеленскому в своем аккаунте в Instagram, добавив фото президента, где он в одной из больниц навестил украинских военных.

Читайте также:
«Цыганская королева». Жена Усика забавным мемом потроллила Фьюри после срыва боя — фото

«Горжусь нашим президентом, это факт. Который поддерживает наших ребят в каждом уголке, а не бегает по бункерам как крыса. Победа за нами», — написала жена боксера.

Видео дня

Катерина Усик via Instagram
Фото: Катерина Усик via Instagram

Ранее сообщалось, что Усик сейчас находится в Малаге, где освоил новый вид транспорта.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X