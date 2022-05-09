Очень меткое описание. Жена Усика охарактеризовала Путина одним словом — фото
Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина охарактеризовала президента России Владимира Путина одним словом.
Избранница титулованного спортсмена поделилась в сторис Instagram роликом с речью главы РФ о начале войны в Украине.
Свой пост Екатерина прокомментировала весьма кратко. «Тварь!» — написала она.
Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году. Пара воспитывает троих детей.
Ранее Екатерина Усик обратилась к Путину, сравнив его при этом с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.
Позже она высмеяла президента РФ и министра обороны России Сергея Шойгу.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.