Очень меткое описание. Жена Усика охарактеризовала Путина одним словом — фото

9 мая, 18:31
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Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина охарактеризовала президента России Владимира Путина одним словом.

Избранница титулованного спортсмена поделилась в сторис Instagram роликом с речью главы РФ о начале войны в Украине.

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Свой пост Екатерина прокомментировала весьма кратко. «Тварь!» — написала она.

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Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году. Пара воспитывает троих детей.

Ранее Екатерина Усик обратилась к Путину, сравнив его при этом с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

Позже она высмеяла президента РФ и министра обороны России Сергея Шойгу.

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Теги:   Владимир Путин Бокс Александр Усик Фото

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