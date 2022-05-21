«Она нездорова. Как ей можно верить?» Жена Усика отреагировала на заявление пропагандистки из РФ о победе над Украиной за считанные часы

21 мая, 20:49
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Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Екатерина Усик (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина отреагировала на заявление российской пропагандистки Маргариты Симоньян о возможности победы над Украиной за считанные часы.

Избранница непобежденного обладателя четырех поясов поделилась в сторис Instagram коротким видео.

В ролике так называемая журналистка заявила, что Россия при желании могла бы победить Украину не просто за считанные дни, а за несколько часов.

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По словам пропагандистки, армия РФ медленно продвигается только потому, что старается сохранять жизни мирному населению.

В ответ на такое заявление Симоньян Екатерина Усик написала: «Как в это можно верить? Она же не здорова!»

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее жена Усика эмоционально высказалась о россиянах.

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Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Российская пропаганда Фото Маргарита Симоньян

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