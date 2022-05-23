«Нас не сломить. Мучайтесь, свинособаки». Жена Усика отреагировала на бесчинства российской армии в Херсоне 23 мая, 12:02 Цей матеріал також доступний українською Екатерина отметила, что Украина — это люди (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина отреагировала на бесчинства российской армии в Херсоне.

Избранница титулованного спортсмена поделилась в сторис Instagram роликами, как в захваченном РФ областном центре на юге Украины срывается со стеллы национальная символика.

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Действия россиян Екатерина прокомментировала словами: «Очень больно на это смотреть! Ломать и рушить рашисты, конечно, научились — тут не поспоришь. Но понять, что Украина — это не здания и сооружения!

Фото: Екатерина Усик via Instagram

В первую очередь Украина — это люди! Дух нашего народа, силу нашего народа вам не сломить никогда! Мучайтесь, свинособаки!"

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Накануне Екатерина высмеяла российские прогнозы о развале Украины.

Ранее жена Усика отреагировала на заявление российской пропагандистки Маргариты Симоньян о возможности победы над Украиной за считанные часы.



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