«Новые вам не понравятся еще больше». Жена Усика отреагировала на уничтожение Россией украинских учебников 19 мая, 13:08 Цей матеріал також доступний українською Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина отреагировала на уничтожение Россией украинских учебников.

Избранница обладателя четырех поясов поделилась сообщением в сторис Instagram.

В посте Екатерина написала: «Хочу сказать россиянам, которым не нравились наши учебники по истории: новые вам не понравятся еще больше».

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Фото: Екатерина Усик via Instagram

Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году. Пара воспитывает троих детей.

Ранее россияне шокировали жену Усика диким празднованием Дня победы.

Также Екатерина высмеяла танец россиянок на батуте под песню День победы.

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