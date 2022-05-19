«Новые вам не понравятся еще больше». Жена Усика отреагировала на уничтожение Россией украинских учебников
Екатерина и Александр Усики (Фото:Екатерина Усик via Instagram)
Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина отреагировала на уничтожение Россией украинских учебников.
Избранница обладателя четырех поясов поделилась сообщением в сторис Instagram.
В посте Екатерина написала: «Хочу сказать россиянам, которым не нравились наши учебники по истории: новые вам не понравятся еще больше».
Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году. Пара воспитывает троих детей.
Ранее россияне шокировали жену Усика диким празднованием Дня победы.
Также Екатерина высмеяла танец россиянок на батуте под песню День победы.
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