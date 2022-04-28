«Шизофрения чистой воды». Жена Усика высмеяла уроки «патриотизма» в России — фото

28 апреля, 09:40
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Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина высмеяла уроки «патриотизма» в России.

Избранница непобежденного обладателя четырех поясов опубликовала в сторис Instagram фото, на котором изображено, как маленьких детей с плакатами в виде российских флагов выстроили в виде буквы Z.

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«Детский садик в Крыму. „Патриотизм“ с детства», — гласит подпись под снимком.

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Екатерина оставила и свой комментарий под кадром. «Ну на ночь кошмары. Шизофрения чистой воды!» — написала она.

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году. Пара воспитывает троих детей.

Ранее жена Усика заявила, что готова финансово отблагодарить того, кто остановит президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.

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Теги:   Россия Крым Бокс Александр Усик Фото

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