«Шизофрения чистой воды». Жена Усика высмеяла уроки «патриотизма» в России — фото 28 апреля, 09:40 Цей матеріал також доступний українською Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина высмеяла уроки «патриотизма» в России.

Избранница непобежденного обладателя четырех поясов опубликовала в сторис Instagram фото, на котором изображено, как маленьких детей с плакатами в виде российских флагов выстроили в виде буквы Z.

Видео дня

«Детский садик в Крыму. „Патриотизм“ с детства», — гласит подпись под снимком.

Екатерина оставила и свой комментарий под кадром. «Ну на ночь кошмары. Шизофрения чистой воды!» — написала она.

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Свадьба Усика и его избранницы состоялась в 2009 году. Пара воспитывает троих детей.

Ранее жена Усика заявила, что готова финансово отблагодарить того, кто остановит президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.