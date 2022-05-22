«Как-то не сложилось! Будем рашку делить». Жена Усика высмеяла российские прогнозы о развале Украины — фото

22 мая, 13:40
Цей матеріал також доступний українською
Ранее жена Усика эмоционально высказалась о россиянах (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Ранее жена Усика эмоционально высказалась о россиянах (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина высмеяла российские прогнозы о развале Украины.

Вторая половинка непобежденного уроженца Симферополя поделилась в сторис Instagram скриншотом материала, в котором эксперты из РФ на второй день войны рассказывали, как распадется соседняя страна.

Видео дня

К сделанному прогнозу прикреплялась карта с будущими образованиями на территории Украины.

Читайте также:
«Новые вам не понравятся еще больше». Жена Усика отреагировала на уничтожение Россией украинских учебников

Избранница боксера прокомментировала данный материал с иронией. «Как-то не сложилось! Я думаю, история поменяется и придется рашку делить», — написала Екатерина.

Екатерина Усик via Instagram
Фото: Екатерина Усик via Instagram

Накануне жена Усика отреагировала на заявление российской пропагандистки Маргариты Симоньян о возможности победы над Украиной за считанные часы.

Также Екатерина эмоционально высказалась о россиянах.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Бокс Украина-Россия Российская агрессия Военное вторжение Украина Александр Усик Война в Украине Фото

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X