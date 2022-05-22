«Как-то не сложилось! Будем рашку делить». Жена Усика высмеяла российские прогнозы о развале Украины — фото 22 мая, 13:40 Цей матеріал також доступний українською Ранее жена Усика эмоционально высказалась о россиянах (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александра Усика Екатерина высмеяла российские прогнозы о развале Украины.

Вторая половинка непобежденного уроженца Симферополя поделилась в сторис Instagram скриншотом материала, в котором эксперты из РФ на второй день войны рассказывали, как распадется соседняя страна.

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К сделанному прогнозу прикреплялась карта с будущими образованиями на территории Украины.

Избранница боксера прокомментировала данный материал с иронией. «Как-то не сложилось! Я думаю, история поменяется и придется рашку делить», — написала Екатерина.

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Накануне жена Усика отреагировала на заявление российской пропагандистки Маргариты Симоньян о возможности победы над Украиной за считанные часы.

Также Екатерина эмоционально высказалась о россиянах.

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