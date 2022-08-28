Звезда TikTok нокаутировал соперника за один раунд и эпично ударился лицом о канвас после сальто — видео

28 августа, 19:46
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Для звезды TikTok это был первый поединок в боксе (Фото:Deen the Great via Instagram)

Для звезды TikTok это был первый поединок в боксе (Фото:Deen the Great via Instagram)

Эпичным казусом завершился дебют в боксе для звезды TikTok под ником Deen the Great.

Соперником блогера в поединке был Evil Hero. Бой состоялся накануне в Лондоне на арене O2.

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Противостояние не продлилось и одного раунда. Deen the Great отправил соперника в жесткий нокаут по истечении двух минут боя.

Видео дня

Для звезды TikTok это был первый поединок в боксе и соответственно дебютная победа.

Отпраздновать ее он решил эффектным сальто, но все обернулось печально для блогера — после прыжка он не смог стать на ноги, ударившись головой о канвас ринга.

Сообщалось, что в Мексике американец со своим оппонентом по бою развалили ринг.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Видео Нокаут Спортивные курьезы TikTok

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