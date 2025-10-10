Зинченко назвал детали травмы, из-за которой пропустит октябрьские матчи сборной Украины

По словам игрока, он получил две травмы в одной игре за Ноттингем Форест.

«Я получил две травмы в одной игре, но, к счастью, они небольшие. Надеюсь, что со следующей недели буду тренироваться с командой и готовиться к следующим играм. К сожалению, так получилось, что выпал в неудобное время, потому что очень не хотел пропускать игры сборной Украины.

Я с позитивом смотрю в будущее сборной. У этой команды есть все, чтобы достигать результатов. Надо работать и стараться как можно чаще радовать наших болельщиков", — сказал Зинченко для ВЗБІРНА.

Напомним, что Александр не попал в заявку «сине-желтых» на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2026.

Украина сыграет против Исландии 10 октября, а с Азербайджаном — 13-го.

На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).