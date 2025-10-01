Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед матчами отбора ЧМ-2026

Защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко не поможет национальной команде Украины в октябрьских матчах.

Как сообщает ТаТоТаке, 28-летний футболист получил травму приводной мышцы.

Вероятно, это случилось во время поединка АПЛ против Сандерленда (0:1), который он доиграл с повреждением.

В текущем сезоне Зинченко провел 4 матча, результативными действиями не отличался.

Сборная Украины сыграет два матча в отборе на чемпионат мира: 10 октября против Исландии и 13 октября против Азербайджана.

Напомним, в первой игре «сине-желтые» уступили Франции (0:2), а затем сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).

Ранее сообщалось, что Ребров вернет в сборную Украины легионера и футболиста Динамо.