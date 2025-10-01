Сборная Украины потеряла ключевого игрока перед матчами отбора ЧМ-2026
Александр Зинченко получил травму (Фото: instagram.com/zinchenko)
Защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко не поможет национальной команде Украины в октябрьских матчах.
Как сообщает ТаТоТаке, 28-летний футболист получил травму приводной мышцы.
Вероятно, это случилось во время поединка АПЛ против Сандерленда (0:1), который он доиграл с повреждением.
В текущем сезоне Зинченко провел 4 матча, результативными действиями не отличался.
Сборная Украины сыграет два матча в отборе на чемпионат мира: 10 октября против Исландии и 13 октября против Азербайджана.
Напомним, в первой игре «сине-желтые» уступили Франции (0:2), а затем сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).
