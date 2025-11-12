Шевченко назвал главную задачу сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

Андрей Шевченко высказался о задачах сборной Украины в квалификации на чемпионат мира-2026 (Фото: УАФ)

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о целях и задачах сборной Украины в квалификации на чемпионат мира-2026.

По словам Шевченко, команда Сергея Реброва должна отдать все силы, чтобы пробиться на мундиаль.

«Насколько важно для Украины выйти на чемпионат мира? Это очень важно. Во-первых, мы должны представлять свою страну на международной арене, а также напоминать миру об Украине. Во-вторых, это большое спортивное достижение. Мы выходили на чемпионат мира только раз — в 2006 году, когда проиграли Италии на стадии четвертьфинала.

Теперь следует повторить этот успех. Это будет победа не только для игроков, но и всего футбольного сообщества, ведь такие результаты подталкивают развитие спорта".

Шевченко высказался про матчи с Францией и Исландией.

«Матч с Францией всегда является вызовом самого высокого уровня. У нас впереди два решающих поединка, которые дадут нам шанс или на прямую квалификацию, или на выход в плей-офф», — приводит слова Шевченко L’Equipe.

Сборная Украины в заключительных матчах основного этапа квалификации ЧМ-2026 сыграет с Францией 13 ноября (Париж, 21:45 по Киеву) и Исландией 16 ноября (Варшава, 19:00 по Киеву).

После четырех туров команда Реброва занимает второе место в группе D, имея семь очков. Лидирует Франция с десятью баллами, Исландия с четырьмя очками — третья. На ЧМ-2026 напрямую выйдет победитель группы, обладатель второго места сыграет в плей-офф.

